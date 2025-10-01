Eveが、ライブ映像作品『Eve Arena Tour 2025 [Under Blue]』を12月24日にリリース。あわせて、「lazy cat」のKアリーナ横浜公演でのライブ映像が公開された。

本作には、全国5都市10公演で約8万人を動員した自身最大規模のアリーナツアー『Eve Arena Tour 2025 「Under Blue」』より、ツアーファイナルの会場となった神奈川 Kアリーナ横浜でのDay2公演の模様を本編、アンコールに加えてメイキング映像まで完全収録。さらには、ステージ演出でLEDに投影されたVJ映像と、最新のMVが収録される。

完全生産限定盤はTOY'S STORE限定発売となり、ライブ音源CDに加え、ライブや舞台裏のメイキングフォトを収録した全70ページ以上の特製ブックレットを付属。さらに、額縁のように飾れるグリッタージャケットスタンド、ミニツアートラック、フィルムキーホルダーが付属する。通常盤はBlu-ray／DVDの2形態となっており、同映像が収録される。

さらに、早期予約特典と各法人特典のデザインも公開。早期予約特典は、Eveのライブ写真がデザインされた卓上カレンダーとなっており、数量限定ランダムで、Eve直筆サイン入りが混ざっているものがあるとのことだ。あわせて特設サイトが公開され、予約もスタートしている。

ジャケットイラストは、ツアービジュアルも手がけたイラストレーター くっかが担当。Eveの活動15周年を象徴する記念碑的ツアーを多角的に記録した永久保存版となる。

（文＝リアルサウンド編集部）