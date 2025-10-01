MAN WITH A MISSION、新曲「Against the Kings and Gods」MVをヨーロッパツアー開幕に先駆け公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MAN WITH A MISSIONが、新曲「Against the Kings and Gods」のMVを公開した。

■歌詞の世界をイラストとともに描き出す

8月29日（焼肉の日）にサプライズリリースとされた「Against the Kings and Gods」は、全編英語詞で歌われるダークで荘厳なナンバー。作詞作曲はJean-Ken Johnnyが担当した。

MVは、物語のように紡がれた歌詞の世界をイラストとともにいっそう深く描き出した映像が印象的な作品に。ディレクションは、MAN WITH A MISSIONの「Merry-Go-Round」を手掛けた映像作家の遠藤研介が担当。イラストはMAN WITH A MISSIONの「yoake」や「evergreen」のMVグラフィックも担当したイラストレーター / グラフィックデザイナーのDaisuke Yamamotoが手掛けた。

なお、MAN WITH A MISSIONは、現地時間10月2日の英国・ロンドン公演を皮切りに13公演にわたる『MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025』を開催する。

