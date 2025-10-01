見取り図リリーが一番苦しかった時期を脱したきっかけとは？「人と比べ出したらキリがない」
満たされているはずなのに幸せを感じることができない男・おいでやす小田さん。さまざまな芸人に「幸せ」について聞きまくるYouTubeの人気企画が、『幸せってなんですか? おいでやす小田と14人の芸人が本気で考えてみた』のタイトルで待望の書籍化！
【写真】おいでやす小田さんと「幸せ」をテーマに対談
本記事はこちらの書籍から一部抜粋・編集してご紹介。今回は見取り図リリーさんとの対談から。精神的に一番しんどかった時期と、そこから脱したきっかけとは？
■早朝ロケと他者との比較で瀕死になった数年前
小田：リリーがよく言ってた「眠気との戦い」。テレビ出るようになって、そこはどうしてんの？朝早いの苦手やんか。「もっと寝てたいけど、これ乗り越えんと自分の理想とするところに行かれへんっていうジレンマがめっちゃある」って。
リリー：そうですね。「早起きが嫌やから芸人になった」って言う人、多いじゃないですか。なのに今、仕事が忙しくなって誰よりも早く起きてる(笑)。4時起き、3日連続とか。
小田：ホンマに本末転倒。理想に辿り着くために今はやるってことやな。
リリー：僕らだとちょうど2023年くらいがピークやった。早朝ロケとか。その時期が一番しんどかった。
小田：大阪の劇場時代よりも？
リリー：しんどかった。新幹線乗りまくって、体もバキバキで。知らん先輩たちと知らんスタジオで。
小田：言い方あるやろ(笑)。
リリー：「これ、なんなんやろ」みたいな。「これが俺の望んだ世界なんか？」って。
小田：なるほどな。それは幸せ度MAX100だとすると、どれぐらいまで落ちたん？
リリー：リアルに……5ぐらい。
小田：やばいやん！ 瀕死やん！
リリー：ホンマにやばかったです。あれがずっと続いてたら芸人辞めてたかも。
小田：マジで!?
リリー：それから芸人やってきて一番、人と比べてた時期かも。
小田：そうなんや！
リリー：周りもそうじゃないですか。「誰々と比べて」っていう企画があったり。
小田：なるほどね。対決方式じゃないけど、テレビはそういうの好きやから。
リリー：「天下取るには」みたいな。僕は天下ってあると思ってますけど、それは「自分との戦いの天下」なんですよ。
小田：はいはい。
リリー：みんなが言う天下って、人と比べた相対的な天下じゃないですか。僕も天下取りたいですけど、それは自分の中での戦い。そこのギャップに苦しんだ感じがします。「こうならんといけんのかな」みたいな。
小田：周りが言うからね。自分がやりたかったことって……？って揺れてしまう。
リリー：だんだん自分の感覚とは違うほうに傾いて、勝手に苦しんでた。
■比べ出したらキリがないから、自分の中のものさしを大切にする
小田：そこを脱することができたんやろうけど、何かきっかけはあったん？
リリー：5まで行った時に、マジで楽しくなくなった。仕事行きたくないサラリーマンの気持ち、わかりました(笑)。「このままじゃヤバくなる」と思って、ちょっとずつ考え方を切り替えることにした。「人と比べるのをやめよう」とか「自分の中のものさしを大切にしよう」とか。
小田：それ、詳しく聞かせて！どうやったら人と比べんようになんの？
リリー：それたぶん、性分だと思います。人と比べない性分は元から持ってたものなので。「そうなろう」とするのはやったことないんで、わかんない。僕の場合は昔を思い出して戻ったって感じです。
小田：なるほどね。
リリー：人にアドバイスするのムズいっすね。小田さんがそういう性分じゃない人なら、変えるのは難しいんじゃないですか。
小田：ここで話してくれる芸人がよく言うねん。「人と比べない」がまず幸せの条件。あと「幸せは上下するものじゃなくて、溜まっていくもの」とか。いろいろ聞いて勉強になるのよ。でもね……それが俺にできるかというと……。
リリー：誰でしたっけ？「ちょっとずつ幸せポイント溜めていってる」みたいな。
小田：堂前。
リリー：それは「確かにな」って思いました。結局、僕の結論は「比べ出したらキリがない」。最近、客観的になって思いました。
小田：ほおー。今、自分の理想があるってこと？
リリー：そうですね。
小田：それは基準になる人がいんの？あの人みたいになりたいとか。
リリー：あの人とかじゃないかもですね。それも人と比べてますもんね。
小田：そうか。「あの人みたいに」っていう時点で違うか。
リリー：でも、芸人としては比べる性分のほうが周りのことを見てるんで、有利なところめっちゃあると思うんですよ。例えば「あるある」とか。細かいところに目が行くほうがいいじゃないですか。
小田：性分やから、お互いにないものねだりになってしまうな。
おいでやす小田さんが「幸せ」を感じられる日は訪れるのか？今後の対談もお楽しみに！
