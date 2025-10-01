阿賀町津川で、買い物帰りの女性がクマに襲われました。両腕をかまれたり引っかかれるなどしましたたが、命に別状はありません。



■柏百花記者

「現場は、民家と駐車場がある道路です。女性はこの付近でクマに襲われ、襲ったクマはあちらの方向に逃げていったということです。」



警察などによりますと、阿賀町津川で9月30日午後7時すぎ、買い物帰りの50代女性が体長約1.2mのクマに襲われました。クマは女性に馬乗りになり、両腕をかんだり腹をひっかいたりしたということです。女性は持っていた傘で抵抗し、近くの民家に逃げ助けを求めました。



■通報した人

「びっくりですよ。ピンポン鳴らされて出てきたら、ここに四つん這いになって血だらけの女の方が『クマに襲われたので救急呼んでください』みたいなこと言われたんですよね。」



女性は病院に搬送されましたが、命に別状はありません。



■柏百花記者

「女性がクマに襲われた現場から50mほど離れた、こちらの畑ではクマの足跡が発見されました。奥の茂みのほうに歩いて行ったとみられます。」



15cmほどの足跡が複数残っていました。地元の猟友会によりますと、現場近くではクリの木の枝が折れているのが確認されるなど、クマが登ったと見られる痕跡があったといいます。



1日、阿賀町は近くの公園に捕獲用の檻を設置するなどの対応をしました。

県内のクマによる人身被害は、今年度9件目。県は【クマ出没警戒警報】を出して注意を呼びかけています。