１０月になり「秋の値上げ」が始まります。



食料品はペットボトル飲料など３０００品目以上が対象となります。



生活にはどう影響するでしょうか。



（村雨アナウンサー）「札幌市北区のスーパーにお邪魔しています。１０月からは皆さんも良く飲まれると思います、飲み物が値上げされるということです」



（村雨アナウンサー）「どんな飲み物が値上げしますか？」





（マルコストアー 山川悟史社長）「飲み物はペットボトルの飲料がほぼすべて値上げになります」１０月１日から、炭酸飲料やお茶などほぼすべてのペットボトル飲料が店頭価格で１０円程度値上げに。また、大きなサイズのものも２０円ほど高くなり、１本２００円を超えるものもあるそうです。帝国データバンクによりますと、１０月の食料品の値上げは半年ぶりに３０００品目を超え、このうち飲料類は２２６２品目にのぼったということです。また、納豆は１パック３円から高いもので１０円の値上げです。こうした動きはほかにも。電気料金は政府の夏の補助金が終了するため、１０月の使用分から値上げとなります。北海道電力の試算では、標準的な使用料の家庭で１０月分の電気料金は９３３５円となり、前の月と比べて４６７円高くなるということです。（道民）「寒くなってくると暖房をつけないわけにはいかないので、そこが一番厳しい」一方で、家計を助ける取り組みも始まりました。（向山記者）「パックご飯や冷凍野菜、食卓に欠かせない商品など、こちらの店では１０～３０％ほど値下げするということです」イオン北海道は１日から、プライベートブランド・トップバリュの食料品や日用品を中心に、３８品目を１０％から３０％ほど値下げしました。パックご飯やスパゲッティはおよそ２０円、冷凍のブロッコリーはおよそ１０円安くなりました。（イオン北海道 山本治商品本部長）「工場集約という部分など計画的な生産をすることで、中間コストを削除することで原価低減することが一つ大きいところだと思う。お客様に還元できればなということで値下げに踏み込んだ」値上げの波が打ち寄せるこの時期。私たちもお得な情報を集める工夫が必要となりそうです。