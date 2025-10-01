　1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の4万4630円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては79.15円高。出来高は2461枚となっている。

　TOPIX先物期近は3096.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.76ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44630　　　　　 +90　　　　2461
日経225mini 　　　　　　 44635　　　　　 +95　　　 43058
TOPIX先物 　　　　　　　3096.5　　　　　+6.5　　　　3062
JPX日経400先物　　　　　 27840　　　　　 +65　　　　 353
グロース指数先物　　　　　 716　　　　　　+4　　　　 258
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース