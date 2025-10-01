日経225先物：1日19時＝90円高、4万4630円
1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の4万4630円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては79.15円高。出来高は2461枚となっている。
TOPIX先物期近は3096.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.76ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44630 +90 2461
日経225mini 44635 +95 43058
TOPIX先物 3096.5 +6.5 3062
JPX日経400先物 27840 +65 353
グロース指数先物 716 +4 258
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3096.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.76ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44630 +90 2461
日経225mini 44635 +95 43058
TOPIX先物 3096.5 +6.5 3062
JPX日経400先物 27840 +65 353
グロース指数先物 716 +4 258
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース