自民党総裁選挙は終盤に入っています。最新情勢について、「総裁選“2強”状態に変化は？」をテーマに菅原薫・日本テレビ解説委員が解説します。

■党員票の動向を独自調査 支持の推移は

今回の総裁選は、国会議員票と党員・党友票が同数のそれぞれ295票、あわせて590票をめぐって争われます。まず、党員票の動向を見ます。

日本テレビは先月30日と先月29日、党員、党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行いました。

立候補を表明した5人のうち誰を支持するかたずねたところ、高市早苗氏が35パーセントで前回に続いて1位となりました。次いで小泉進次郎氏が28パーセント、林芳正氏が23パーセント、小林鷹之氏が5パーセント、茂木敏充氏が4パーセントとなっています。

ただ今回の調査でも「まだ決めていない・わからない」と答えた人が5パーセントいることから、情勢は変わる可能性があります。

日本テレビでは今回を含めて3回、この調査を行っており、それぞれの候補者への支持がどのように推移したのか見ます。

1回目の調査では小泉氏が1位でしたが、2回目の調査で高市氏に逆転されました。

小泉氏は1回目から2回目で4ポイント減らし、3回目の今回は横ばいです。「決めていない」と答えた人が7ポイント減ったなかでの「横ばい」なので、「伸び悩み」と言えそうです。

一方の高市氏も2回目は6ポイント増ですが、今回は1ポイント増と微増で序盤の勢いが落ちついたように見えます。

そして今回、激しく追い上げてきたのが、3番手につけている林氏です。2回目は2ポイント増ですが、今回は6ポイント増やしています。

■小泉氏 “ステマ”・“党員数の訂正”問題の影響は

小泉氏の陣営が“ステマ”と指摘された問題が広く知られるようになったのは25日で、小泉氏が陳謝したのが26日です。つまりちょうど2回目の調査と今回の調査の間でした。

さらに今回の調査を行っていた先月30日は小泉氏の地元、神奈川県の党員らの数が訂正され、およそ800人プラスとなったことを受けて“水増しではないか”などと小泉氏を批判する声がネット上で拡散されました。

自民党・神奈川県連などに取材すると、ことし6月頃の事務的なミスと説明していて、小泉氏は1日、「全く関知していない」「著しく事実に反する」などとコメントしています。

ただ、こうしたことが、支持の伸び悩みの要因になった可能性もありそうです。

■去年の総裁選で全体の約3割「石破票」受け皿は

続いていわゆる「石破票」の動きです。

去年の総裁選で石破氏が獲得した党員票は、全体のおよそ3割と大きく、今回も誰がこの石破票の受け皿となるのか注目されてきました。

前回、前々回の調査では、小泉氏が他の候補者を大きく引き離してトップで、今回の調査でも、やはり小泉氏が36パーセントとトップです。

ただ、ここでも林氏が32パーセントまで追い上げてきています。林氏は前回と比べて7ポイントも増やしたのに対し、小泉氏は2ポイント増、高市氏は3ポイント増となっています。

こうしたことからも各候補の勢いが見えてきます。

■選挙戦終盤 戦いの中心は国会議員票に

党員票については、自民党は1日午前までに投票はがきを投函（とうかん）するよう呼びかけているので、党員票をめぐる勝負は事実上、ほぼ終わっています。

この後の選挙戦の終盤は、戦いの中心が国会議員票の方にシフトしていきます。ここからは党員票と議員票をあわせて情勢を見ていきます。

まず、今回の調査で誰を支持するか決めていないなどと答えた人を除いて、各候補の支持率を党員票295票に換算してみます。すると、高市氏が110票、小泉氏が88票、林氏が72票と続きます。

ここに日本テレビの取材をもとに国会議員票を積み上げてみます。あわせてみると小泉氏と高市氏が競り合っていて、林氏が激しく追い上げる展開となっています。

議員票だけで見ると、1日の時点で小泉氏が70を超える票を固めリードしています。また林氏が50票超、高市氏が40台半ばの票を固めています。続いて茂木氏と小林氏は、それぞれおよそ30の票を固めています。

■林氏と他候補の決選投票になる可能性も？

ただ、態度を明らかにしていない議員が70人弱いますし、情勢は変わる可能性があります。ここから議員票の奪い合いが激しくなっていきそうです。

この約70人の議員については、“勝ち馬に乗りたい”という心理もあると思います。また、最終的に党員がどの候補を選ぶのか、どれくらいの票差で選ぶのかというところも議員心理に関係してくるという指摘もあります。

現時点では、1回目の投票ではどの候補も過半数には届かず上位2人の決選投票となる公算が大きくなっています。

終盤の情勢を見ると、態度が明らかになっている議員がこれだけいるので、高市氏、小泉氏だけでなく林氏といずれかの候補者との決選投票となる可能性も出てきています。

投開票は3日後です。決選投票を見越して、党内に影響力を持つキングメーカーたちがどう動くのかも焦点となってきます。

