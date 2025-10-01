Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月1日は、ノートPCやスマホの急速充電もOK！USB-C×2ポート、USB-A×1ポートの計3ポートを搭載した、UGREEN（ユーグリーン）「Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W」がお得に登場しています。

UGREEN Nexode モバイルバッテリー (20000mAh・130W) 3ポート USB -C×2 USB -A×1 革新なTFTディスプレイ PD・ PPS 急速充電対応 大容量 縦置きデザイン 省スペース パススルー/低電流モード搭載 PSE技術基準適合 MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone17 Galaxy Android スマホ ノートPC PB721 7,887円 （39％オフ） Amazonで見る PR PR

ノートPCやスマホの急速充電もOK！ UGREENの大容量モバイルバッテリー「Nexode 20000mAh 130W」が39％オフ

USB-C×2ポート、USB-A×1ポートの計3ポートを搭載した、UGREEN（ユーグリーン）「Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W」が39％オフの大特価で販売中です。

Image: Amazon.co.jp

モバイルバッテリーを選ぶときに重要なのは「容量」と「出力」。UGREENの「Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W」は、その両方を高水準で満たしているモバイルバッテリーです。

バッテリー容量は20000mAhで、スマートフォンなら約4回、タブレットなら約2回のフル充電が可能。さらにUSB-Cポートは最大100W出力に対応しており、MacBook ProなどのノートPCも短時間で充電できます。

Image: Amazon.co.jp

USB-C1＋USB-C2ポートを同時使用の場合、合計130Wの高出力で、2台のデバイスに同時急速充電が可能なのも嬉しいポイント。

ノートPCを100Wで充電しながらスマートフォンを30Wで同時充電する、といった使い方ができ、これ一つで複数デバイスをまとめてまかなえるので、出張や旅行で荷物を減らしたい人にもぴったり。

また、PD3.0、QC4+、PPSなど幅広い急速充電規格に対応しているため、デバイスを選ばず効率的に充電できるのも◎です。

TFTカラーディスプレイを搭載。安全面の機能も充実

Image: Amazon.co.jp

本体にはTFTカラーディスプレイを搭載し、バッテリー残量に加えて、入出力・電圧・電流・電力曲線などの使用状況をリアルタイムでデジタル表示。待機画面は遊び心のある絵文字フェイスで、クルクル変わる表情を見ているだけで楽しくなります。

過充電をはじめ、過放電、過電流、過電圧、ショート防止などマルチ保護機能も搭載。高性能とともに安全面の機能も充実しています。

「大容量」と「急速充電」を両立し、さらに情報を可視化するディスプレイまで備えた、UGREENの「Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W」。ガジェット好きはもちろん、出先で電源を欠かせないすべての人にとって、頼れる1台になるはずです。

なお、上記の表示価格は2025年10月1日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

