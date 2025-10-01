Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

スピーカーやセキュリティカメラなど、Amazonが新製品を一挙発表。その中で、残念ながら日本にはまだやってこないのがKindle Scribe Colorsoft。お絵描きパッドKindle Scribeのカラー版です。Kindleのカラー版も日本は遅れて発売だったので、そのうち出るとは思うのですが。

発表会現地の米Gizmodo編集部が、さっそく本体を触ってきました。

Amazonの新製品発表会で、たくさんの記者とインフルエンサーにもみくちゃにされながら目にしたKindle Scribe Colorsoft。AmazonハードウェアのトップPanos Panay氏は、元Microsoft（マイクロソフト）でSurfaceに携わった、タブレットには一家言ある人物です。

Kindle Scribeがカラーになったらどう変わるのでしょう。発表会後のデモ展示でさっそく触ってきました。が、これはあくまでも第一印象であって、レビューではあらず。実際にリリースされるのは年末頃のようなので、その頃しっかりレビューしたいと思います。それまでは第一印象だけ。以下、今触って感じたことです。

薄く軽くなった

昨年リリースされたKindle Scribeがマイナーアプデだったのに対し、カラー化以外にも全体的に大きな変更を感じるKindle Scribe Colorsoft。薄さで話題、5.65mmのiPhone Airよりも薄い5.4mmのボディ。まぁ、これ比較対象の問題であって、iPad Pro（13インチが5.3mm、11インチは5.1mm）の方が薄いんですけどね。さすがに、デモ会場で力いっぱい曲げてみるわけにはいきませんが、でも、触った感じ、ソファに挟まってその上にうっかり座っても大丈夫そうではありました…。

軽量化されたのはうれしい。2024 Kindle Scrieが433gなのに対し、こちらは400g。手に持ってメモする、メモパッドとして持ち歩くという人には、この重さの違いはかなり大きいと思います。片手で持つ想定（もう片方の手はペンを持ってる）ですからね。

2024 Kindle Scribeよりも、若干細く長くなっています。外観で特徴的なのは、ベゼルが4方向すべてで一定（同じ太さ）なこと。これはどう使うか、どう持つかによって好き嫌いが分かれそう。カラーは、グラファイト（黒）とフィグ（赤紫、フィルはいちじくのこと）の2色展開です。

「カスタムOxideディスプレイ」という仰々しい電子インクディスプレイではありますが、普通のユーザーからすると色はまだ地味。地味というか、当たり前ですが、OLED/液晶ディスプレイと比べると色の彩度が低いのです。付属のスタイラスペン「Premium Pen」の、10色ペン・5色ハイライトも、いわゆる物理ペンの色と比べるとパステル調で薄め。これを目に優しいととるか、見づらいととるかは個人の自由です。Kindle Colorsoftを見たことがある人なら、だいたいこれくらいの色味だなと想像しやすいかと。

2024 Kindle Scribeの10.2インチよりも大きくなった11インチ。数字で見るとそうでもないのですが、メモ・お絵描きするとなるとこの差は大きい。

Kindle Scribe ColorsoftとPremium Penの組み合わせは、まるで紙と色鉛筆のよう…とはいきません。レスも早いし、目で見える遅延は一切なく、動きもスムーズ。それでも紙とペンと同じではないのは、紙で感じるあの抵抗がないからでしょう。ディスプレイがツルっとしすぎているわけですね。ただ、これは悪いという話ではなく、そういうもの。紙とは違う。それでいいという話です。正直、iPadにラバーティップがついたペンで書くよりもずっといいですし。

それでも、より紙とペンの感覚を目指すなら、reMarkableのPaper ProやPaper Pro Moveの方がそれに近いですね。

容量は32GBと64GBの2オプション。Google DriveやMicrosoft OneDriveからドキュメントを取り込み可能、Microsoft OneNoteにメモを出力可能。バッテリーは数週間持つそうです。価格は、32GBモデルが630ドル（約9万円）、64GBは680ドル（約10万円）。reMarkable Paper Proと同じ価格なので、横並び比較してみたいですね。