タレント橋本志穂（58）が1日、父が死去したと自身のインスタグラムで明かした。

「愛する父が永眠いたしました。きっと母は「まだ来るな〜」って言ってると思う。まだ83歳じゃない？」と報告。父との思い出写真を多数、紹介しながら、「私のゴルフ仲間、もっとお歳を召されて元気な方がたくさんいらっしゃるのにー」と悔しがった。

父の闘病の様子を頻繁に紹介していた橋本。「まだまだたくさん、思い出を作っていたかったけど 9月の初めに、病院を見舞った時にはもしかしてこれが最後かな？そんな気持ちがよぎりました」と打ち明けた。

厳格な父だったという。「とても厳しくて、寝坊して試合に遅れそうになった時も 競技場まで送って欲しいと懇願したけど寝坊する奴が悪いんじゃと送ってくれなかったり〜」。思い出を振り返りながら、「ほんとに厳格で厳しい父でしたが私は、スパルタに育ててもらってめちゃくちゃ根性ある女に育ちました！お父さんの子に生まれてよかった」と感謝もつづった。「またいつの日か、会いましょう」としばしの別れを惜しんだ。

4日に母と同じ斎場で通夜、5日に告別式が営まれるという。「ここ数ヶ月は、辛かったね！お疲れ様でした」と、闘病生活をねぎらっていた。

橋本は福岡県出身。福岡放送アナウンサーを経てフリーに転身。94年にお笑いタレントのガダルカナル・タカと結婚した。