代金支払っても商品届かず…被害急増　悪質コメ通販“偽サイト”を公表、消費者庁が注意喚起　サイトには不自然な日本語も

以前、「イット！」でも注意を呼びかけたコメの詐欺サイトですが、被害が急増しているようです。

消費者庁が公開した悪質な“コメの偽サイト”。

5kg4699円の富山県産コシヒカリが1410円など、3分の1以下の異常に安い値段で販売されています。

一方で偽サイトをしっかり読み進めると、一部表記に不自然な日本語や中国語のフォントが使われているのが確認できます。

偽サイトには一部で中国語のフォントによる記載や、「生物の特性上、できるだけ電話にて対応させていただいております」などという不自然な日本語表現があり、「プライバシーポrishー」などの誤字も見つかりました。

消費者庁が公開した偽サイトは「お米の定期便」「期間限定でサイト全体が60％オフ」「令和6年産新米あります」。

これらのサイトからコメを注文し、代金を支払っても商品が届かないといった被害相談が2025年4月から7月までに223件寄せられていて、被害総額は約180万円に上るといいます。

偽サイトの1つは、問い合わせ先として東京・台東区上野と住所が記載されていました。

取材班は事業主に事情を聴くため、その住所を訪ねました。

しかし、偽サイトに記載されている上野の住所には当該の建物は見当たりませんでした。

周辺で働く人も「コメ屋は昔からない。見たことも聞いたこともない」と話し、コメの販売店に心当たりはないといいます。

コメの価格が高騰する中、消費者の弱みにつけ込んだ悪質な偽サイト。

消費者庁は被害に遭わないために、「価格が不自然に安い」「問い合わせ先がメールアドレスのみ」「サイト名を検索すると、偽サイトに関する情報や注意喚起などが掲載されている」などのサイトには注意するよう呼びかけています。