°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¡¡£Å£Ð¡Ö±ó¤¯¤Ç¶Á¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤ÎÂ²»¡©¡×ÍèÇ¯£±·îÈ¯Çä¡ÖËâË¡¤òÉÁ¤¯¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÊÒÎÚ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¡×
¡¡¸½ºß¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Åê¹Æ³Ú¶Ê¡Ö¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ÇÏÃÂê¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¡Ê¤¤¤È¤¦¤«¤·¤¿¤í¤¦¡Ë¤¬ºÇ¿·£Å£Ð¡Ö±ó¤¯¤Ç¶Á¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤ÎÂ²»¡©¡×¤ò£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£±Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼Ä¾²¼¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ö£Ò£Å£Ä¡££Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ô£Ï£×£Å£Ò¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤ä¡¢º£Ç¯¤Î£³·î¤Î¡Ö£Ì£É£Ö£Å¡¡£é£î¡¡£ô£è£å¡¡£Ä£Á£Ò£Ë¡¡¡½£Ð£ì£á£î£å£ô£á£ò£ù¡¡£Ï£ò£â£é£ô¡Ý¡×¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿°¦Ç¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¶Ê¤Ê¤ÉÁ´£´¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÔË¾¤Î£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö£í£å£í£ï£ò£ù¡õ£ð£ò£å£ó£å£î£ô¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£°ËÅì¤Ï¡Ö²»³Ú¤ÏËâË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ò»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î»þ¤Ë¶¯¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»þ¤¬·Ð¤Á¡¢¶¯¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¯³Ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î²»³Ú¤òÄ°¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¸½¼Â¤ÎÃæ¤ËËâË¡¤¬¸½¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¡¢±ó¤¯¤Ç²¿¤«¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡£ËâË¡¤Ï»þ´Ö¤Î²áµî¡¢Ì¤Íè¡¢¶õ´Ö¤Î±ó¤¤¡¢¶á¤¤¡¢¼ºÇÔ¡¢À®¸ù¤âÁ´¤Æ¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤¿º£¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æó¼¡¸µ¤Ç¤Ï»°¼¡¸µ¡¢»°¼¡¸µ¤Ç¤Ï»Í¼¡¸µ¤ÎÊÒÎÚ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËâË¡¤òÉÁ¤¯¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÊÒÎÚ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£