Mrs. GREEN APPLE、10周年イヤー締めくくる展覧会開催発表 東京・福岡・大阪にて
【モデルプレス＝2025/10/01】デビュー10周年を迎えているMrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が、アニバーサリーイヤーを締めくくる企画となる展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を開催することを発表した。
【写真】ミセス主催イベント、大森元貴が込めた想い
現段階では開催日程・都市のみが発表されているが、会場などの詳細は今後特設サイトで順次発表されていく予定。果たしてどのような展示が為されるのか。（modelpress編集部）
【開催日程】
・東京会場：2025年12月6日（土）〜2026年1月9日（金）
・福岡会場：2026年2月7日（土）〜2月21日（土）
・大阪会場：2026年3月2日（月）〜3月31日（火）
