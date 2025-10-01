「それ可愛い♡」→ なんと【GU】なんです！ 秋の1軍候補！「高見えカーデ」

カーディガンは羽織るだけでなく、肩がけしたり腰巻きしたり着こなしのアクセントとしても使えるアイテム。ボタンを留めればプルオーバーとしても着られて、コーデの幅が広がります。今回紹介するのは、秋コーデの1軍として活躍してくれそうな【GU（ジーユー）】のカーディガン。手に取りやすい価格なのに、高見えするデザインが魅力で、それ可愛い！ と褒められるかも。

どこか懐かしいアーガイル柄がアクセントに

【GU】「パフニットアーガイルクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

この秋注目したいクラシカルなアーガイル柄カーデ。プレッピームードや英国調のトラッドが再燃している今、旬の着こなしを手軽に取り入れられる高見えする一枚です。ショート丈でウエスト位置が高く見え、すっきりとしたシルエットをつくりやすいのも魅力です。

フリルやプリーツを合わせる最旬スタイルを楽しんで

ダークブラウン、ネイビー、ベージュと、アーガイル柄初心者でも取り入れやすい落ち着いたカラーがラインナップ。公式サイトによると「チクチクしにくく着心地がよい」という、肌あたりのよさも魅力です。今季はスタッフさんのようにフリル襟ブラウスやプリーツスカートを合わせ、プレッピーに着こなすのもおすすめ。小物は黒で引き締めれば大人っぽく楽しめます。

ツイードっぽい見た目できちんと感をキープ

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

ツイード調な編地で、羽織るだけで上品なスタイルに更新されそう。「ジャケット感覚で着用できるほどよい厚み」（公式サイトより）があるため、オフィカジに取り入れるのも素敵です。ゴールドボタンやポケットがアクセントとなり、シンプルコーデもぐっと華やいで見えそう。

ストール感覚で肩がけもするのも◎ デニムコーデをクラスアップ

グレー、ナチュラル、ベージュ、ネイビーとデイリーに取り入れやすいベーシックカラー4色展開。ツイード調の編地のおかげで、カジュアルなデニムコーデにプラスするだけでぐっと大人っぽく、オシャレな印象に。一枚で着たり羽織りにしたりするのはもちろん、肩かけアレンジも楽しんでみて。

