北斗晶、1年前に亡くなった愛犬を偲ぶ「お母さんは、花ちゃんが大好きだよ」 ファンも涙
元プロレスラーでタレントの北斗晶が、1日までにインスタグラムを更新。大好きだった愛犬の死去から1年が経過したことを報告した。
【写真】花ちゃんを抱きしめる北斗晶（ほか1枚）
北斗は「花ちゃんの命日 あの日から1年。。。人間でいうと一周忌です 花ちゃん 会えなくなっても、この目に映らなくても お母さんは、花ちゃんが大好きだよ」とつづり、フレンチブルドックの花ちゃんの一周忌を迎えたことを投稿。一緒に投稿された写真には、花ちゃんとの思い出が飾られた仏壇や、北斗が花ちゃんを抱きしめる様子などが収められていた。
ファンからも「花ちゃんいつみても美人さんだよね」「花ちゃんのおかげでワンちゃん大好きになりました」「花ちゃんの写真を見てすごく癒されてましたっ！」「北斗ママ 健介パパ 家族みんなの事を見ていますよ」など、悲しみの声が集まっている。
■北斗晶（ほくと あきら）
1967年7月13日生まれ。埼玉県出身。オーディションを経て全日本女子プロレスに入団し、1985年にデビュー。以降、人気レスラーとしてキャリアを重ねる。2002年4月に現役を引退しタレントとしても人気を博す。プライベートでは1995年6月、プロレスラーの佐々木健介と結婚。佐々木との間に長男と次男を授かっている。
引用：「北斗晶」インスタグラム（@hokutoakira_official）
