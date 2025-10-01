アメリカ公演を避けていたバッド・バニー、2026年スーパーボウル・ハーフタイムショー出演決定の瞬間を語る 「これは僕の人々、文化、そして歴史のため」
世界的人気を誇るプエルトリコ出身のラッパー、バッド・バニーが2026年のスーパーボウル・ハーフタイムショーでヘッドライナーを務めることが決定した。ジェイ・Zから電話で伝えられたというこの知らせを、彼は「ワークアウト中に受け取った」と明かしている。過去にはアメリカでの公演を避けていた彼が、ついに“世界最大の舞台”に立つこととなり、本人は「これは僕の人々、文化、そして歴史のため」と熱い思いを語った。
【動画】インスタグラムでスーパーボウル出演を発表したバッド・バニー
現地時間9月28日、Apple Music、NFL、Roc Nationとバッド・バニーが共同でSNS投稿を行い、2026年の第60回スーパーボウル・ハーフタイムショーの出演を発表。翌日、Apple Music 1の番組に出演したバッド・バニーは、その瞬間の心境を振り返った。
「電話を受けたとき、ちょうどワークアウトの真っ最中だったんだ」と語る彼は、「電話のあと、懸垂を100回やったよ。もうプレワークアウトサプリなんて必要なかった。それくらい特別で、本当に特別な瞬間だった」と興奮をにじませた。
さらに彼は続けて「友人や家族、プエルトリコ、世界中のラティーノのために心からワクワクしている。僕の文化のために、すべてのために。これは僕だけのものじゃない。発表映像を撮影したあのビーチは、僕が育った故郷のビーチなんだ。だから僕たちにとって本当に特別なんだ」と語り、自身のルーツとコミュニティへの思いを強調した。
バッド・バニーが初めてスーパーボウルに登場したのは2020年。シャキーラとジェニファー・ロペスが共演したハーフタイムショーにサプライズで登場し、観客を熱狂させた。そして2026年2月、彼はいよいよ主役としてその舞台に立つ。ジェニファーは今回の発表を受け、Xにバッド・バニーとの写真を投稿し、「次はあなたの番！！！！！ ボリ（プエルトリコ）ギャング、いこう！ ＠sanbenito」と祝福のメッセージを送った。
Roc Nationを率いるジェイ・Zは、2019年からNFLと提携し「ライブ音楽エンターテインメント戦略家」としてハーフタイムショー選定に深く関わっている。彼は声明で「ベニートがプエルトリコのために成し遂げてきたこと、そして今も続けていることは本当に感動的だ。彼を世界最大の舞台に迎えることを光栄に思う」と語った。
本人も声明を発表し、「僕が感じていることは自分自身を超えている。僕の前に走って道を切り開いてくれた人々がいたからこそ、僕はタッチダウンを決められる。この瞬間は僕の人々、文化、そして歴史のためのものなんだ。おばあちゃんに伝えてくれ、僕たちはスーパーボウルのハーフタイムショーをやるって」と力強くコメントした。
今回のショーは、彼の「Debi Tirar Mas Fotos ワールドツアー」の真っ只中に行われる。発表のタイミングに合わせ、彼はこれまで外していたアメリカ公演についても触れ、「ここ数日考えて、チームと話した結果、アメリカで1日だけ公演をしようと思う」とXに投稿。これまでアメリカでの公演を避けていたのは、ICE（移民税関捜査局）による取り締まりへの懸念があったためだと明かしている。
今月初め、雑誌『i-D』のインタビューでも「アメリカで公演しなかった理由はたくさんあったけど、そのどれも“嫌いだから”ではない。何度もパフォーマンスしてきた。ただ、ICEが会場の外にいるかもしれない。それは僕たちにとって深刻な懸念だった」と語り、トランプ前大統領の移民政策を暗に批判していた。
第60回スーパーボウルは2026年2月8日、NBCで放送され、PeacockとNFL＋でライブ配信される予定だ。
引用：「バッド・バニー」インスタグラム（＠badbunnypr）
