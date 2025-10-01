桃月なしこ、故郷で一日警察署長に就任「すごい美人でした」「逮捕しちゃうぞって言われたい」
人気コスプレイヤーで女優やタレントとしても活躍する桃月なしこが、1日までにインスタグラムを更新。自身の故郷で一日警察署長を務めた姿に絶賛が集まっている。
【別カット】愛知県警察のマスコット「コノハけいぶ」と並ぶ桃月なしこ（ほか2枚）
愛知県豊橋市出身の桃月は「愛知県豊橋警察署の一日警察署長をさせて頂きました！ ご来場頂いた皆様ありがとうございました！ここが私の地元です！ シミュレーターで久々に車運転したら歩行者怖すぎて震えた 運転する側も歩行者も交通安全を守って、自分の命を第一に気をつけようね」とつづり、オフショットを多数公開。警察官の制服を着た彼女が凛々しい敬礼をしたり、感謝状を手に笑顔を見せる姿などが収められている。
この投稿にファンからは「すごい美人でした」「逮捕しちゃうぞって言われたい」「一日警察署長お疲れ様でした。警察官の姿カッコいい 似合ってます」「地元の誇れる有名人は凄い しかも凛々しい」などの声が寄せられていた。
■桃月なしこ（ももつき なしこ）
1995年11月8日生まれ。愛知県出身。ゼロイチファミリア所属。『魔進戦隊キラメイジャー』（2020年）の敵幹部・ヨドンナ役でブレイク。コスプレイヤー、モデル、女優など幅広く活躍しており、准看護師として働いていたこともある。
引用：「桃月なしこ」インスタグラム（＠nashiko_cos）
