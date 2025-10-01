岸みゆ、身長145センチの“破壊力抜群”ダイナマイトボディ カウガール×水着など大胆カット公開
アイドルグループ・#ババババンビの赤色担当・岸みゆが、『SPA!デジタル写真集 岸みゆ「超小型女子の破壊力抜群ボディ」』をリリース。発売を記念し1日、誌面カットが到着した。
【写真】かわいい＆小柄×破壊力抜群ボディ…水着×カウガ―ル姿の岸みゆ
岸は、身長が145センチと小柄ながら、ボディはダイナマイト級の破壊力を誇る。表紙には、水着の上にカウガ―ルというセクシーな1枚が選ばれた。
さらに陽光が降り注ぐ窓の前で撮られたカットでは、黄色いカーディガンを羽織った清楚さあふれるカット、前髪を分けて大人びた姿を見せてギャップを覚えるカットなどを収録。また、ビキニ×スニーカーという、見事なスポーディーな衣装も着こなしている。
