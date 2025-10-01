Mrs. GREEN APPLE、10周年記念の展覧会ティザービジュアル公開 最速先行予約受付10・10より開始
今年デビュー10周年を迎えているMrs. GREEN APPLEが、アニバーサリーイヤーを締めくくる企画となる展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を開催する。そのティザービジュアルと特設サイトが公開された。
【写真あり】「爆イケやん」「鼻血ブーだわさあ」…ファン悶絶のMrs. GREEN APPLE、新アーティスト写真＋ファンの反応
現段階では開催日程・都市のみが発表されているが、会場などの詳細は今後特設サイトで順次発表されていく予定となる。
なお、公式ファンクラブ「Ringo Jam」限定の最速先行（年会員対象）の予約受付が、10月10日（金）より開始される。
【写真あり】「爆イケやん」「鼻血ブーだわさあ」…ファン悶絶のMrs. GREEN APPLE、新アーティスト写真＋ファンの反応
現段階では開催日程・都市のみが発表されているが、会場などの詳細は今後特設サイトで順次発表されていく予定となる。
なお、公式ファンクラブ「Ringo Jam」限定の最速先行（年会員対象）の予約受付が、10月10日（金）より開始される。