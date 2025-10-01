『ラブライブ！』声優・斉藤朱夏、fearless所属を発表「前を向いて走り続けたい」 9月末に13年所属した事務所退所
人気コンテンツ『ラブライブ！サンシャイン!!』渡辺曜役などで知られる声優の斉藤朱夏が1日、自身のXを更新し、同日よりfearlessに所属することを発表した。
【写真あり】特徴ある文字…『ラブライブ！』声優・斉藤朱夏、fearless所属を“直筆”で報告＜新写真も＞
斉藤は「【おしらせ】このたび、2025年10月1日より株式会社fearlessに所属させていただくことになりました。新しい環境の中で今まで以上に努力してみなさまにお芝居や音楽を届けられるように精一杯頑張ります」と報告。
また「だいすきなファンのみんなへ」宛てた文書を投稿し、「いつも支えてくれて本当にありがとうっ。これからもキミのみかたっていれるように前を向いて走り続けたいと思います。大好きなキミとこの先の未来で最高な景色をみれるように手を繋いで走ってくれたら嬉しいです」とつづり、新たな写真を公開した。
斉藤は8月16日生まれ、埼玉県出身。出演作品は、アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』（渡辺曜役）や、ゲーム『ハコニワカンパニワークス』（メメ・カザミドリ役）など。アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』の声優たちで結成されたユニットAqoursのメンバー。今年9月30日に、自身のXで約13年所属した事務所「ホーリーピーク」を退所すると発表していた。
