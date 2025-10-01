4年前、塩尻市で妻を殺害した罪に問われ無罪を主張してきた元県議の丸山大輔被告の控訴審。１日、東京高裁は一審判決の懲役19年を支持し、控訴を棄却しました。



弁護側はこれを不服として最高裁に即日上告したことを明らかにしました。



殺人の罪に問われたのは元県議の丸山大輔被告・51歳です。



事件は2021年9月29日未明に発生。塩尻市にある丸山被告の自宅兼事務所で妻の希美さん当時47歳が首を絞められ殺害されました。





長野地裁で開かれた一審で丸山被告は「妻を殺害したのは私ではありません」と起訴内容を否認。被告が犯人であることを示す直接的な証拠がない中、丸山被告の「犯人性」について争われました。そして、長野地裁は「複数の事実関係などが別々の角度から被告人が犯人であることを指し示している」、「被告人が犯人である認定に合理的な疑いは残らない」として懲役19年の実刑判決を言い渡しました。弁護側はこの判決を不服として東京高裁に控訴。今年7月に東京高裁で開かれた控訴審の初公判で、弁護側は「判決には事実誤認があり不当である」「防犯カメラ映像など判断材料が不十分で審理不尽の法令違反がある」などとし、改めて無罪を主張。車両の映り込みに関する証拠など8点を請求しましたが、裁判所に却下され即日、結審していました。そして、１日の控訴審の判決。東京高裁は「防犯カメラに映った車両について常識的に考えて事実と認定し、不合理な点はない」「被告人が犯人であるとの推認を妨げる事情があるとは言えない」などとして「懲役19年」とした一審長野地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却しました。担当弁護人「公訴棄却という判決になりました。これを受けまして弁護人として上告申立書を提出いたしました。聞いた限りは原審の上塗りという感じ。犯人であることから出発して矛盾なく説明できるということにすぎず、犯人でないと仮定すれば全く別の結論が出る関係にもあると思う」弁護側は控訴審判決を不服として最高裁に即日上告したということです。