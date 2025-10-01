米女子ゴルフのロッテ選手権は1日（日本時間2日未明）から4日間、米ハワイ州のホアカレイCCで開催され、日本勢は11人が出場する。来季の出場権確保を目指す渋野日向子（26＝サントリー）にとっては重要な試合となる。

2週前の前戦アーカンソー選手権は初日34位とまずまずの位置で発進しながら悪天候のため大会が中止となり、喉から手が出るほど欲しかったポイントを獲得できなかった。

WOWOWのインタビューに応じた渋野は「いいゴルフが一日できていたので悔しい気持ちもあるけど、前向きな気持ちでオフの週を迎えられた」と淡々と振り返った。

試合のなかった前週は一時帰国し「日本に帰って休憩しながらもゴルフも結構しっかり練習できていいオフだった」とリフレッシュできた様子だ。

ロッテ選手権では22年に優勝争いに加わり2位に入っている。ホアカレイは強風が難敵となるコースだが「毎年風が強い印象。どうなるか分からないけど友達になりたい」と受け入れる覚悟はできている。

次戦以降のアジアシリーズ4試合は出場権がないため、今季出場が決まっているのはこの大会を含めて残り2試合。現在ポイントランク102位の渋野がフルシード（80位以内）圏内に入るには上位進出が必須だ。

それでも「なかなか厳しいところにはいるけど、そういう場面もちょっとだけでも楽しみながら試合ができたらいい」とポジティブな姿勢でティーオフを迎える。

予選ラウンドはジョディ・シャドフ（英国）、アニー・キム（韓国）と同組で、第1ラウンドは午前8時28分（2日午前3時28分）に10番からスタートする。