壊れたおもちゃを直し、物の大切さを伝えることを目的に全国で活動が始まったボランティア団体「おもちゃ病院」。ことし、高知市でスタートした「高知おもちゃ病院」が10周年を迎えました。



■おもちゃドクター

「接触不良がなくなったと思う。様子を見ていてもらったら。中は腐食とか断線とかそういうものはなくて、キレイなままだったんで。しばらくは使えるかと思う。また様子を見て楽しんでください」

■保護者

「ありがとうって。僕のおもちゃかえってきた」





真剣な表情で壊れたおもちゃと向き合うおもちゃ修理のスペシャリスト。その名も「おもちゃドクター」です。壊れたおもちゃを原則無料で修理する「おもちゃ病院」は1996年ごろから全国で始まったボランティア活動で、県内では2015年4月に高知市からスタート。南国市、安芸市、四万十町四万十市にも活動範囲を広げました。現在は約50人のおもちゃドクターとナースが参加していて、これまでに修理され、家へと帰ったおもちゃは約8000点にのぼります。■おもちゃドクターと家族のやりとり家族「よかったね、なおってよかったね」ドクター「この間、だいぶまたせたもんね、ごめんね」子ども「帰ったらすぐ電池入れる」家族「なかなか難儀させましたね」ドクター「また持ってきてね」おもちゃ病院は2週間に1回開かれていて、この日もオープンと同時に多くの子どもたちや家族連れがやってきました。修理できるのは対象年齢14歳以下のおもちゃ。子どもたちの大切な宝物が持ち込まれます。さっそくドクターが修理にとりかかったのは、カラオケができるマイク。■おもちゃドクター「電池を変えても、音が出ない。直らない。普通だいたい電池がなくなってというのが多い。お客さんも電池をまず変えてみたんですけど、直らないということで持ってこられている。調べたら、こちらに電源スイッチがあるんですけど、この接触不良」おもちゃを丁寧に分解して、接触不良となっていた箇所を修理。マイクからは再び音が出るようになりました。持ち主の黒川真奈さん(7歳)が受け取りにやってきました。■おもちゃドクター「いらっしゃい。これね、ここに電源スイッチあるわね。これが接触悪くって電気が入りませんでした。接触を直して、鳴るようになっています」■黒川真奈さん「うれしかった」病院には様々な顔ぶれのおもちゃがやってきますが、それを修理するドクターたちもまた、個性豊か。60代・70代の会社を退職した人たちが多く、機械仕事一筋だった人もいれば銀行員など、まったくの未経験からスタートした人も。木工や電子機器など、それぞれに得意分野がありますが、修理が難しいおもちゃはみんなで話し合って診療することも。■おもちゃドクター相談「はいっちょって車が」「ばたっと坂が真っすぐなって降りてくる」「両方あいて傾斜がついて」「ヘリコプターが停まったら、下の車が出てくる」「入院やね」こちらは、修理歴10年のベテラン。岩田正輔ドクターです。複雑なクレーンのおもちゃを見事に修理しました。■岩田ドクター「うち女房がね、募集を見てお父さん向いちゅうき、行きや行きやって。行っておもしろいから。おもちゃはなかなか奥が深い。それぞれに全部違う。うまいことできてるなと毎回思う。子どもさんが直ったときの喜ぶ顔。その場でおって愛着のあるおもちゃを持ってきて、その場で直ったら、そら喜ぶその顔がみんなみたいき、来ている。それだけ」子どもたちの笑顔と「ありがとう」がドクターたちのなによりの宝物です。続いてたくさんのおもちゃを抱えてやってきたのは中平妙子さんと孫の紅葉さん(2歳)。乗り物のおもちゃなどあわせて7つが「入院」となりました。■紅葉さん「なおってほしい」入院とは、次回のおもちゃ病院での退院を目指してドクターが分担しておもちゃを自宅に持ち帰り修理することです。2人が持ってきたおもちゃの一部は院長・中越孝弘ドクターが担当することになりました。10年前、高知おもちゃ病院を立ち上げたのが、この中越ドクター。当時は県庁に勤務する公務員でしたが、知人から全国で広がるおもちゃ病院を高知にも作らないかと誘いを受けたことをきっかけに立ち上げることになりました。おもちゃの修理は未経験でしたが、手先の器用さをいかしはんだごてなどを使って部品を一から作る技術も身に付けました。子どもたちのための活動がいつしか自分の好奇心を満たすことにもつながっていました。中平さんが持ってきたおもちゃの1つはスピーカーの故障が原因で音が出なくなっていました。■中越ドクター「開けてみたらスピーカーがぼろぼろになっていた。スピーカーを新品に交換した。だいたい見たら分かるが、中がさびて茶く変色していて、新品のスピーカーに交換すれば修理完了。ほかの線が切れていないかもチェックするが、コンピュータ部分がさびていたりしたら、修理不可能ということで返す場合があるが、だいたい高知おもちゃ病院で95パーセントくらいは修理完了してお返ししている」2週間後の9月27日。中越ドクターたちが修理したおもちゃを2人が受け取りにやってきました。ぴかぴかになって帰ってきたおもちゃに紅葉さんは大喜びです。■紅葉さん「すごい！うれしいです。きしゃもうごく、くるまもうごく、しょうぼうしゃもうごく。なおしてくれてありがとう」実は、預けたおもちゃの中には中平さんが忘れられない大切なものがありました。かつて事故で突然亡くなった息子が甥っ子にプレゼントしたというおもちゃです。■中平妙子さん「涙が…。亡くなった息子なんですけど、孫に買うてくれた20年くらい前のおもちゃやって。どうしてもよう捨てられない、その思い出があって。下の孫がいたので直してもらおうかなと思って。息子を思い出すし、一生懸命お小遣いで買ってくれたんだと思うので、直ってよかった」■中越ドクター「いろんな方が、大勢の方に利用していただいた。一人でも多くのドクターに参加していただいて、1年でも1か月でも長く続けていきたいと思っている。やっぱり修理をして、修理が完了したおもちゃをお渡ししたときに、すごい喜んでくれるあの姿を見ると、少しでも長く続けていきたいと思っている」おもちゃドクターたちがよみがえらせるのはおもちゃそのものだけではなく、その人がおもちゃと過ごした大切な思い出です。この先、10年、20年と活動を続けていくために、ドクターたちはコツコツと目の前のおもちゃ、その向こうにいる人たちに向き合って修理を続けていきます。