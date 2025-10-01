巨人などで活躍した角盈男氏（69）が1日までに更新されたフリーアナウンサー田中大貴のYouTubeチャンネル「田中大貴のアスリートチャンネル」にゲスト出演。メジャー市場で日本人選手の評価を上げた現役メジャー投手について語る場面があった。

米スポーツ専門局「ESPN」は26年シーズンには新たな選手たちがアメリカにやってくると見込まれている」とし、すでに今オフにポスティングシステムでメジャー挑戦する意向を表明しているヤクルト・村上宗隆をはじめ、巨人・岡本和真、西武・今井達也の3選手の名を挙げている。そしてメジャー市場としても日本人投手の需要が増えている。

角氏は「山本由伸はあのぐらい活躍して普通だと思っているけど、日本人投手の評価を上げたのは菅野だと思う」と言及。「菅野が勝ち星2桁なんて思わなかったですもん。契約年数が短くなるけど、年齢は関係ないと思った。菅野が日本人投手の評価をワンステップ上げた。また一気に日本人投手の評価も上がったと思う」と絶賛した。

50年間にわたってメジャーリーグを見てきたメジャーリーグアナリストの福島良一氏も「ベテランでありながら開幕からシーズン通してローテーションを守ってきた。凄いことだと思います」と評価した。