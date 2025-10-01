9月30日の中日戦で日米通算200勝を達成した田中将大投手が、試合後に会見を開き、プロキャリアをスタートさせた古巣・楽天時代について振り返りました。

特に東日本大震災が起きた2011年は選手自身もその家族も被災し、「非常にあの年はいろいろと難しかった」と明かしました。

それでも球場に足を運んで声援をくれるファンの姿が印象深く「本当に皆さんが『ありがとう、ありがとう』と言っていただけて。いろんなところで声もかけていただいて、自分たちも何か力を皆さんからもらっていた」と語ります。

そして2013年には悲願の日本一を達成。田中投手はエースとしてシーズン24勝無敗という素晴らしい成績を収めました。それでも「あの年はWBCでもぜんぜん調子が上がらず、結果も残せず、開幕を迎えたときにもコンディションがいいとは言えない中だったんですけど」と打ち明け、「その中でなんとか粘りながらやっていって。味方の援護がなければ勝てないですし、チーム一丸となってひとつずつ勝ち星を積み上げることができたなと思っています」と当時のチームメイトに改めて感謝の言葉を口にしました。

その楽天時代を経て日本を代表する投手として成長した田中投手は、99勝を挙げて2014年にメジャーへ挑戦。名門ヤンキースで7年間プレーし78勝をマークしました。そして2021年にNPB復帰後も着実に勝ち星を積み重ね、プロ19年目で節目の200勝を達成しました。