エミリン＆小田切ヒロも愛用する“疲労回復”パジャマ「めっちゃいいです」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『小田切ヒロさんに教えてもらいながらロフトでコスメ爆買いしたら豊作すぎてメイクが楽しみになっちゃった』という動画をアップ。動画では、大松さんが、ヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロさんと共に、生活雑貨の専門店『ロフト』でお買い物する様子を公開！この中で、お二人も愛用しているというパジャマブランドを教えてくれました♪

小田切さんが売り場で「よくない？これ」と言い、大松さんも「めっちゃいいです」と同意したブランドの商品がこちら！

◼︎“疲労回復”パジャマ

TENTIAL / BAKUNE Mesh 長袖Tシャツ 税込13,420円（公式サイトへ）

BAKUNEシリーズ最軽量モデル。体温調節の難しい季節の変わり目にも最適な1日の疲れを癒すメッシュ素材のリカバリーウェア。

BAKUNEは、血行促進作用によって肩や腰などの筋肉のコリ等の改善が期待でき、寝ている間に体の疲労回復を促し、頑張る体をサポートしてくれる商品です。

長袖シャツ単品の他に、ロングパンツ（税込13,420円）、上下セット（税込26,840円）なども販売されています。

◼︎大松さんも小田切さんも愛用

小田切さんは「私、機内でもこれ着てるの」「寝る時ももちろんじゃん」と切り出すと、「機内って寒いじゃん、厚着するとモコモコしちゃうじゃん？狭いから」「これをベースに着ておくとマジで機内あったかい！」と、普段のパジャマとしてはもちろん、飛行機移動の際も、長袖長ズボンタイプを着用していると説明。

また、大松さんも「旦那さんが超好きで。すごい布教されて使ったんですけれども。いいです」とこちらのブランドを夫婦で愛用していると教えてくれました♪

さらに、大松さんはプレゼントとしても「絶対喜ばれます！」とおすすめしていました。

◼︎動画もチェック

動画では他にも、大松さんが『ロフト』でさまざまな商品を吟味する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。