高橋文哉、朝ドラ『あんぱん』の影響力にビックリ「そんなこともあるのかと思いつつ…」

9月30日深夜放送のニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)』にて、高橋文哉が9月26日の放送で最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『あんぱん』の反響について語った。

番組冒頭、高橋は自身が出演した『あんぱん』について、「皆さん、ご覧いただき誠にありがとうございました」と感謝を述べた。

その上で、「最後のほう、22週とかぐらいから怒涛のように年齢層上の方々に声をかけられるようになりまして」と切り出し、特に戦争パートが終わって普段の高橋の髪型に近付いてからは、気付かれることが増えたと説明。

さらに、「それこそ、この間、『THEグルメDAY』（日本テレビ系）でゴチチームとして参加させてもらった時に、ヒロミさんが収録の合間の時にわざわざ僕のところに来てくださって『あんぱん見てるよ』って言ってくださって」と明かし、「そんなこともあるのかと思いつつ、朝ドラの影響力の強さというか、見ていただいてる方が本当に多いんだなっていうのはすごい感じたりしてます」としみじみ語っていた。