少子高齢化の今、中小企業の経営者も高齢化が進んでいて、将来の存続に課題や悩みを抱える企業が多くなっています。

東京商工リサーチによりますと後継者がいなくて倒産した企業は全国で増加傾向にあり、2025年に入って6月までの半年間に全国で230社、石川県内では3社でした。

こうした中、後継者不在で休廃業の危機にある中小企業や個人事業主と全国の後継候補をつなぐサービスが小松市で行われているということで取材に行ってきました。

渡邉百音フィールドキャスター「小松市にある創業およそ60年のこちらの「大くぼ旅館」こちらでも後継者を探しているということなんですこんにちは、いらっしゃいませよろしくお願いします」

旅館は、妻と妹の3人で切り盛り

小松市符津町にある1966年創業の大くぼ旅館。

シングルから大部屋まで客のニーズに対応した32部屋を用意し、もてなしています。

代表を務めているのは大窪栄一さん、75歳です。

そして従業員は…

大くぼ旅館・大窪栄一さん「私と妻と妹の3人です。Qみんな何歳くらい後期高齢者が1人と70歳近くが2人Qそれで1日最大で何人？50人（のお客さん）だから早く後継者を見つけたいです」

大窪さんには3人の娘がいるもののそれぞれ仕事をしていたり県外に住んでいるため第三者への事業承継という道を模索し始めました。

後継者探しを支援する「継業バンク」7月から運用開始

大窪さんが後継者を探すために利用しているのが「小松市継業バンク」。

サイトは、インターネットで後継者探しを支援しているココホレジャパンが運営しているもので小松市では、7月から本格的な活用を始めました。

小松市商工労働課・井上未佳さん「Qなぜ活用を始めた（小松市は）古くから創業しているお店だったり伝統的な技、昔からの産業が根付いた街だと思っている次世代につなげていくのがとても大事なことだと考えている」

3人で会話「行政が入ると手数料もそうだがお客様の安心感につながる安心感信頼感は欠かせないですよね」

大くぼ旅館と小松市をつないだのは、日頃から経営の相談に乗っているはくさん信用金庫です。

はくさん信用金庫粟津駅前支店・北則天支店長「もんもんと思いながらもどこに相談したらいいのか誰に聞いてもらえばいいのか分からない人がけっこういる私の代で廃業予定なんだ、後継者いないという声は半々とはいかないが4割ぐらい統計上いるのでは」

最大のメリットは「手数料無料」

この継業バンクの最大のメリットは手数料が無料なこと。

民間の仲介会社では、成約時の手数料がかなり高いことが大きなハードルとなっていました。

大くぼ旅館・大窪栄一さん「マッチングしても手数料がすごく高い売却した金から手数料を払うととても払えないくらい高額」

大手や都会の仲介会社ではなく地域の企業や行政が携わるからこそできる「継業バンク」が今後、地域の主流になるかもしれません。

大くぼ旅館・大窪栄一さん「今までのお客様を大事にして大切におもてなしして頂ける後継者を一番大事にして探している」

大窪さんは長年にわたって旅館を愛してくれている客に寄り添った経営を引き継いでくれる人を探していて現在、すでに数件の応募があるそうです。

今後、面談や見学を通して良いマッチングがあれば次の人に大くぼ旅館のバトンが渡されることになります。