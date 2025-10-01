今オフFAの前田健太投手が語った去就　同級生、田中将大の節目を祝福　目指す日米通算200勝は「簡単ではない」

前田投手は日本球界復帰を視野に入れている(C)Getty Images

ドジャースは現地9月30日に本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に10−5と快勝。

「1番・DH」で先発出場した大谷翔平が先頭打者アーチを含む自身発のポストシーズン1試合2発を放つなど、チームを勢いづけた。

【動画】メジャーで異彩を放つスライダー！ 前田健太の奪三振シーン

またNHKで放送された同試合でゲスト解説を務めたのは、今季限りでメジャーには区切りをつけ、来季は日本球界復帰を目指すとしている前田健太投手。

古巣でもあるドジャースのPSの戦いについては声援が凄いことで緊張が高まることや、大谷の圧巻の先頭打者アーチに関しては「まるでロケットのよう」と驚愕のコメントを残した。

また試合後には「前田画伯」として得意のイラストを披露。先発左腕のブレーク・スネルのピッチングシーンを模写するなど日本の視聴者を楽しませた。

放送の中では自身の去就についても思いを語った。試合前日に達成した、同級生、田中将大（巨人）の日米通算200勝の偉業に触れ祝福しながら、自身も「道の途中というか、目指しているところ」と表現。