今オフFAの前田健太投手が語った去就 同級生、田中将大の節目を祝福 目指す日米通算200勝は「簡単ではない」
前田投手は日本球界復帰を視野に入れている(C)Getty Images
ドジャースは現地9月30日に本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に10−5と快勝。
「1番・DH」で先発出場した大谷翔平が先頭打者アーチを含む自身発のポストシーズン1試合2発を放つなど、チームを勢いづけた。
【動画】メジャーで異彩を放つスライダー！ 前田健太の奪三振シーン
またNHKで放送された同試合でゲスト解説を務めたのは、今季限りでメジャーには区切りをつけ、来季は日本球界復帰を目指すとしている前田健太投手。
古巣でもあるドジャースのPSの戦いについては声援が凄いことで緊張が高まることや、大谷の圧巻の先頭打者アーチに関しては「まるでロケットのよう」と驚愕のコメントを残した。
また試合後には「前田画伯」として得意のイラストを披露。先発左腕のブレーク・スネルのピッチングシーンを模写するなど日本の視聴者を楽しませた。
放送の中では自身の去就についても思いを語った。試合前日に達成した、同級生、田中将大（巨人）の日米通算200勝の偉業に触れ祝福しながら、自身も「道の途中というか、目指しているところ」と表現。
日米通算200勝を達成している4投手（黒田博樹氏、野茂英雄氏、ダルビッシュ有、田中将大）の中でも、ダルビッシュ、田中の2人に関しては「僕にとっては特別な2人なんですよ」と、背中を追う存在と強い思い入れを示す場面もあった。
自身は現在日米通算165勝をマーク。野球人生の目標としている200勝まであと35勝となっている。この点について聞かれると「簡単ではないですが、（日米通算200勝を）モチベーション高く頑張っていきたい」と前を見据えていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
