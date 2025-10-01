◇セ・リーグ 巨人―中日（2025年10月1日 東京D）

巨人の5年目右腕・山崎伊織投手（26）が1日の中日戦（東京D）で今季25度目の先発登板。今季初の中4日で2回2安打無失点と好投してレギュラーシーズン最終登板を締めくくり、11日から始まるDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（横浜）を前に不安を吹き飛ばした。

前回登板した9月26日のDeNA戦（横浜）では、カード別最多の通算14勝（4敗）を挙げている得意の相手に今季最短3回で6安打4失点KO。自己最多を更新するシーズン12勝目を手にすることはできなかった。

そこから中4日での調整登板。短いイニングを想定し、3年連続でチーム最終戦の先発投手を任された。

今季1軍初マスクとなった山瀬とバッテリーを組んでマウンドへ。初回から安打と四球で1死一、二塁、そして2死二、三塁とピンチを迎えるも無失点で立ち上がった。

するとその裏、味方打線が打者10人で5安打を集中して一挙5点先取。山崎も自ら中前打を放った。

直後の2回は2死から安打されたが、この回も無失点。調整登板のため、この回を投げ切って降板となった。

投球内容は2回で打者9人に対して26球を投げ、2安打無失点。1三振を奪い、与えた四球は1つ、直球の最速は148キロだった。

山崎は過去2年もチームの最終戦で先発登板。2023年はDeNA戦（東京D）でプロ初完封して自身初の2桁勝利となる10勝目、24年もDeNA戦（東京D）で2年連続となる10勝目。

今季は8月29日の阪神戦（甲子園）で3年連続となる10勝目をマークしており、9月19日の広島戦（東京D）では自らV打を含む適時二塁打2本を放って自身初の11勝目を挙げていた。