¡ÖµÒ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¡© Å¹¤¬¡Ö½êÆÀ±£¤·¡×¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¤Ê¤¼¡¢¥Û¥¹¥È¡¦¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÇ¼ÀÇ°Õ¼±¤ÏÄã¤¤¤Î¤«¡©
¡¡SNS¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é½êÂ°¤¹¤ëÏ»ËÜÌÚ¤ä¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅ¹¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¹ñÀÇÅö¶É¤Î¥á¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖDAKE¡×¤ä¡ÖMMD¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½3Ç¯´Ö¤Ç¹ç·×5²¯±ßÍ¾¤ê¤Î°¼Á¤Ê½êÆÀ±£¤·¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹ë²Ú¡© ¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅ¹¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÅ¹Æâ
¡¡¤Ê¤¼¡ÈÌë¤Î³¹¡É¤Ç½êÆÀ±£¤·¤¬Áê¼¡¤°¤Î¤«¡© ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò²ñÉô À¾Ê¿Âçµ£µ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¬¨¬¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½êÆÀ¤ò±£¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö²Í¶õ¤Î·ÐÈñ¤ò·×¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÇä¾å¶â³Û¤ò°µ½Ì¤·½êÆÀ¤ò¾¯¤Ê¤¯¸«¤»¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸òºÝÈñ¤ò»ö¶È¤Î·ÐÈñ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ°ìÉô¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡ÈÉâ¤¤¤¿¤ª¶â¡É¤¬´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÎÊÌ¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅ¹¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
µÒ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä»þ·×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¨¬¨¬¹ñÀÇ¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©
¡Ö¹ñÀÇ¤Ë»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ë¡£¸«²ò¤äÇ§¼±¤ÎÁê°ã¤ÇºÑ¤à¡È¤¦¤Ã¤«¤ê¡É¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤Ï¡Ø²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¡Ù¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ê15¡ó¤ÎÀÇ³Û¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢½êÆÀ¤ò¸Î°Õ¤Ë±£ÊÃ¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï35¡ó¤ÎÀÇ³Û²Ã»»¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø½Å²Ã»»ÀÇ¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¹ï¤Ê½êÆÀ±£¤·¤È»ØÅ¦¤·½Å²Ã»»ÀÇ¤ò²Ã¤¨¡¢¤ª¤è¤½1²¯±ßÍ¾¤ê¤òÄÉÄ§²ÝÀÇ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ø°Õ¿ÞÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ·×½èÍý¾å¤Î²á¸í¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñÀÇÅö¶É¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤¦¤Ã¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Î°ÕÅª¤Ë±£ÊÃ¤ò¤·¤¿¡Ù¤È»ØÅ¦¤ò¤·¤¿¡×
¨¬¨¬¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦¥Û¥¹¥È¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ï¤Ç¤Ï¤Þ¤À¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÊý¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢µÒ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä»þ·×¤Ê¤É¤òÂ£Í¿ÀÇ¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñÀÇÅö¶É¤¬¼«Âð¤ä²ñ¼Ò¤Þ¤ÇÍè¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡×
¨¬¨¬Å¹ÊÞÂ¦¤¬¿½¹ðÊýË¡¤Ê¤É¤Î¡È¶µ°é¡É¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Öº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤¬½êÆÀ±£¤·¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê°ìÉô¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¤â¥á¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¼ÀÇ°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆ³¤äÃí°Õ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«µ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤â¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¡£¤ªÅ¹¤È¤·¤ÆÇ¼ÀÇ°Õ¼±¤ò¾ïÆüº¢¤«¤é»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×
¨¬¨¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖºòÇ¯¡¢Åìµþ²ÎÉñ´ìÄ®¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤äºßÀÒ¤¹¤ë¥Û¥¹¥È¤¬Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤«¤éÁí³Û¤Ç20²¯±ß¤Î½êÆÀ±£¤·¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¨¬¨¬Å¹Â¦¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤«¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾Ò²ð¤·¤¿»ö°Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¿½¹ð°Õ¼±¤¬Äã¤¤¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î¿½¹ðÏ³¤ì1·ïÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤¬Â¿¤¤¾å°Ì10¶È¼ï¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦¥Û¥¹¥È¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Âç»ö¤ÊÌë¤Î¿¦¶È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¦ÀÇ¡¦½êÆÀ±£¤·¡¦¿½¹ðÏ³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿±½¤äÊóÆ»¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¤â¥Û¥¹¥È¤ä¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÇÍý»Î¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÀÇÅö¶É¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£°ìÈÕ¤ÇÆ°¤¯¶â³Û¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ç¼ÀÇ°Õ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹´ë²è¡¿ABEMA¡Ë