容疑者や被告が捜査に協力する見返りに、刑事処分を軽くする、いわゆる「司法取引」について、最高検察庁は、被害が拡大する特殊詐欺などの組織犯罪に積極的に活用するよう、全国の検察庁に対し周知しました。

「司法取引」は、容疑者や被告が他人の犯罪について明らかにする見返りに、検察官が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりする制度で、2018年に運用が始まりました。

しかし、これまで一部の経済事件などで適用されたことが明らかになったものの、運用は限定的なものに留まっていました。

この「司法取引」について、最高検は、特殊詐欺などの組織犯罪に積極的に活用するよう、1日までに全国の検察庁に周知しました。

最高検は、「匿名化や国際化が進み被害が拡大する特殊詐欺などの組織犯罪に対して首謀者の特定・検挙をするために、あらゆる捜査手法を駆使して対応をしていく必要があるため」としています。

また、最高検と全国の高検に、「司法取引」について地検にアドバイスする担当の検察官を配置したということです。

「司法取引」をめぐっては、法務省の有識者らによる協議会がことし7月、「広く活用されている状況にあるとは言えない」などと運用面での課題を指摘していました。