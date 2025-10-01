市川 栞 キャスター：

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす2日からの天気のポイントです。

あす2日から5日・日曜日まで、おおむね、晴れの天気が続くでしょう。そして、この先も、平年より気温の高い状態は続く見込みです。



2日朝9時の予想天気図です。

石川県内は、高気圧に覆われます。明け方まで雨の残る所もありますが、次第に晴れてくるでしょう。





気象台の週間予報です。

あさって3日・金曜日から週末にかけても、雲は多めですが晴れるでしょう。次に雨のマークがあるのは6日・月曜日です。そして気温は、毎回、お伝えしていますが、この先も平年より高い状態が続く見込みです。

改めて、今の時期の“平年の数字”を確認しますと、金沢では最高気温が24度くらい、最低気温は16度くらいです。



この週間予報と比べますと、最高も最低も、どちらも3度から4度、高い日があります。高めなのがハッキリと分かりますね。



気象台によりますと、この高めの状態は「少なくとも、あと2週間くらいは続きそうだ」ということです。

10月に入り、本来なら衣替えの時期ですが、体調管理はもちろん、農作物への影響や紅葉の進み具合など、いろいろな所に影響がありそうで心配になります。気をつけて過ごしましょう。