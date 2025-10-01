氷川きよし（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/01】歌手の氷川きよしが1日、自身のInstagramストーリーズを更新。金髪にイメージチェンジした姿を公開した。

【写真】氷川きよし、“ほぼ金髪”にイメチェン

◆氷川きよし、金髪イメチェン披露


氷川は「ほぼ金髪にしました」とコメントし、落ち着いた茶髪から明るいトーンにイメージチェンジした姿がを披露した。これまでとは大きく印象が異なる仕上がりとなっている。

◆氷川きよしの“ほぼ金髪”イメチェンに「印象変わる」


この投稿に、ファンからは「似合う」「素敵」「別人みたい」「印象変わる」「美しい」「新鮮」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

