「脚長すぎ」東方神起・ユンホ、オフショットで見せた“モデル級スタイル”にファン驚愕！【PHOTO】

東方神起のユンホが、圧巻のスタイルを披露した。

9月30日、東方神起の公式インスタグラムが更新され、ユンホが出演するYouTubeコンテンツ「ユノ・ユンホの非公式スケジュール」のオフショットが公開された。

写真には、ファンが作った図書館を訪れたユンホの姿が収められている。白のロゴTシャツにデニムパンツというシンプルな装いながら、持ち前のモデル級のスタイルを際立たせ、視線を奪った。

また別の写真では、番組で作ったモール人形を手にカメラを見つめ、キュートな雰囲気でファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「スタイル抜群」「脚長すぎないですか！」「思わず二度見してしまった」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝東方神起公式Instagram）

なお、ユンホが所属する東方神起は、11月より日本でファンクラブイベント「Bigeast Fanmeeting 2025」を開催する予定だ。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。