M!LK、最大規模ツアーの映像作品を12月3日にリリース 「イイじゃん」や初披露となった「アオノオト」など収録
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、全国6都市で開催した過去最大規模の全国ツアー『M!LK CONCERT TOUR 2025 "M!X"』の模様を収録した映像作品を、12月3日にDVDおよびBlu-rayでリリースすることが決定した。
【ライブ写真】全員でポーズを決めるM!LK 『M!LK CONCERT TOUR 2025 M!X』より
同作には、ツアーファイナルとして行われた神奈川・横浜アリーナ公演の模様を完全収録。SNS総再生回数23億回を突破したヒット曲「イイじゃん」や、ツアーで初披露された「アオノオト」のほか、M!LK恒例のバラエティーコーナー、5人揃ってのバク転など、グループの魅力が凝縮された内容となっている。
初回限定盤には、全公演に密着したドキュメンタリー『Documentary of M!LK CONCERT TOUR 2025 "M!X"』に加え、100ページにおよぶ特製フォトブックレット、ソロアナザージャケット（ランダム封入）が付属。通常盤には、メンバー1人にフォーカスしたマルチアングル映像が5曲収録される。
また、オフィシャルファンクラブ限定のソロライブ写真（複製サイン＆コメント入り）や、早期予約特典としてのクリアファイル、ステッカー、チェーン別のオリジナル特典トレカも用意されている。
M!LKは今後も、12月6日より兵庫・神戸ワールド記念ホールを皮切りに、アリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』をスタートさせる。
