　俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（70）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。“イケオジ”な上下デニム×サングラスのコーデを披露した。

　片岡は「TOKYO FMスタジオ入り」のコメントと多数のハッシュタグとともに、スタジオでの全身ショットや膝上ショットを複数枚アップした。

　この投稿にファンからは「全身からエネルギーが溢れてる、、いつもお洒落ですね」「姿勢も美しいです」「デニム系統お似合いです」「めちゃくちゃイケオジですね サイコーです！鶴太郎さん」「いつもカッコイイですね 渋オジ素敵です」「オーラがすごい」などの反響が寄せられている。