「抵抗されなさそうだと思って刺した」桑野浩太容疑者は住民と交流なしか　防犯カメラに騒然とする現場映像　町田女性刺殺

警察署内で伏し目がちに歩く男。

76歳の女性を刃物で刺して殺害しようとした疑いで現行犯逮捕された職業不詳・桑野浩太容疑者（40）です。

現場は東京・町田市のマンション。

9月30日午後7時すぎ、女性は外階段の1階から2階あたりで刺されました。

現場近くにいた人：

すごい叫び声が聞こえたんで「早く早く」って言う声が聞こえて、警察官が「もう呼んでいます」ってなって救急車が来て運ばれたっていう感じ。

刺されたのは、現場となったマンションに住む秋江千津子さん（76）。

事件後に搬送された病院で死亡が確認されました。

桑野容疑者が住んでいたのは現場から徒歩10分余りのアパートで、ほとんどの住民が単身世帯だといい、取材では桑野容疑者と交流があったという人はいませんでした。

現場近くの防犯カメラ映像には、事件発生後の午後7時すぎに警察官が規制線を張る作業を始め、周囲を歩く人が現場マンションの方向を気にしている様子が確認できます。

当時、現場近くにいた人は悲痛な叫び声を耳にしていました。

現場近くにいた人：

途中から女の人が「お母さん！」って叫んでいた。「助けて」って言いながら「お母さん！お母さん！」って叫んでいたから…。

防犯カメラの映像では、規制線が張られてから約22分後に救急車が出てくる様子が確認できます。

この救急車に乗っているとみられるのが、被害に遭った秋江千津子さんです。

搬送先の病院で死亡が確認された秋江さん。

上半身を中心に10カ所以上の刺し傷などがあったということです。

秋江さんの人柄について、近くに住む人は「ニコニコしてお話しするときは優しいおばあちゃまって感じ。ちょっとショックすぎて…。先月もお話ししたばかりでびっくりしちゃって」と話しました。

秋江さんと面識がなかった桑野容疑者。

秋江さんを襲った理由について、「人生が嫌になった。襲いやすそうな人を探して、目的もなく歩いていた。抵抗されなさそうだと思って刺した」と供述しているといいます。

警視庁は、桑野容疑者がたまたま見かけた秋江さんを追いかけて外階段で刺したとみて、事件の詳しい経緯を調べています。