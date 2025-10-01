Samourai woman新作香水♡フレグランスミストで香りをもっと身近に

香りを日常に取り入れたい方に朗報です。ウエニ貿易が展開する「Samourai（サムライ）」と「Samourai woman（サムライウーマン）」から、新作フレグランスミストが2025年10月1日(水)に登場します。人気香水の香りをベースにしながら、もっと軽やかに、もっと身近に楽しめるのが魅力♡髪やボディに纏えば、ふんわり優しく広がる香りが日常を彩ります。

サムライ ナイトライトの香り

価格：150mL・715円(税込)

メンズブランド「サムライ」から登場する＜ナイトライト＞のフレグランスミストは、華やかで甘いフルーティーアンバーの香調。

トップではパープルグレープが深みを与え、アプリコットやアップル、レッドローズが力強く広がります。

最後はホワイトアンバーとムスクが重なり合い、官能的で洗練された余韻を残します。凛々しい印象と華やかさを併せ持ち、日常使いにも特別な日にもぴったりです。

サムライウーマン ホワイトピーチの香り

価格：150mL・715円(税込)

レディースブランド「Samourai woman」からは、みずみずしい＜ホワイトピーチ＞の香りが登場。

レモンやグレープフルーツの爽やかなトップから始まり、ホワイトピーチや洋梨の甘さに、ライラックやホワイトリリーの華やかな花々が重なります。

ラストはムスクとホワイトアンバーが優しく包み込み、女性らしい柔らかな印象を残します。香水よりも軽やかな香り立ちで、学校やオフィスでも使いやすいアイテムです♪

発売日：2025年10月1日(水)

取扱店舗：全国のバラエティショップ、総合スーパー、家電量販店、香水取扱店、公式オンラインストア「U.HEALTH&BEAUTYオンライン」など

オードトワレの展開ラインナップ

サムライ ナイトライト オードトワレ



香調：フルーティーアンバー

サムライウーマン ホワイトピーチ オードパルファム



香調：スウィートフルーティー

※一部取り扱いのない店舗もございます。

香りをもっと自由に楽しむ新提案♡

特別な日だけでなく、毎日を彩る香りとして人気のフレグランスミスト。軽やかな香り立ちと使いやすさで、香水初心者から香りをこよなく愛する人まで幅広く楽しめます。

サムライの＜ナイトライト＞と、サムライウーマンの＜ホワイトピーチ＞。気分やシーンに合わせて香りを選び、自分らしさを纏ってみてはいかがでしょうか？