Samourai woman新作香水♡フレグランスミストで香りをもっと身近に
香りを日常に取り入れたい方に朗報です。ウエニ貿易が展開する「Samourai（サムライ）」と「Samourai woman（サムライウーマン）」から、新作フレグランスミストが2025年10月1日(水)に登場します。人気香水の香りをベースにしながら、もっと軽やかに、もっと身近に楽しめるのが魅力♡髪やボディに纏えば、ふんわり優しく広がる香りが日常を彩ります。
サムライ ナイトライトの香り
価格：150mL・715円(税込)
メンズブランド「サムライ」から登場する＜ナイトライト＞のフレグランスミストは、華やかで甘いフルーティーアンバーの香調。
トップではパープルグレープが深みを与え、アプリコットやアップル、レッドローズが力強く広がります。
最後はホワイトアンバーとムスクが重なり合い、官能的で洗練された余韻を残します。凛々しい印象と華やかさを併せ持ち、日常使いにも特別な日にもぴったりです。
サムライウーマン ホワイトピーチの香り
価格：150mL・715円(税込)
レディースブランド「Samourai woman」からは、みずみずしい＜ホワイトピーチ＞の香りが登場。
レモンやグレープフルーツの爽やかなトップから始まり、ホワイトピーチや洋梨の甘さに、ライラックやホワイトリリーの華やかな花々が重なります。
ラストはムスクとホワイトアンバーが優しく包み込み、女性らしい柔らかな印象を残します。香水よりも軽やかな香り立ちで、学校やオフィスでも使いやすいアイテムです♪
発売日：2025年10月1日(水)
取扱店舗：全国のバラエティショップ、総合スーパー、家電量販店、香水取扱店、公式オンラインストア「U.HEALTH&BEAUTYオンライン」など
オードトワレの展開ラインナップ
サムライ ナイトライト オードトワレ
香調：フルーティーアンバー
サムライウーマン ホワイトピーチ オードパルファム
香調：スウィートフルーティー
※一部取り扱いのない店舗もございます。
香りをもっと自由に楽しむ新提案♡
特別な日だけでなく、毎日を彩る香りとして人気のフレグランスミスト。軽やかな香り立ちと使いやすさで、香水初心者から香りをこよなく愛する人まで幅広く楽しめます。
サムライの＜ナイトライト＞と、サムライウーマンの＜ホワイトピーチ＞。気分やシーンに合わせて香りを選び、自分らしさを纏ってみてはいかがでしょうか？