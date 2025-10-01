アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」（通称キラフォレ）公式アカウントが1日までにX（旧ツイッター）を更新。メンバーの小織りあがひき逃げ被害に遭ったことを報告した。

公式アカウントでは「『お知らせ』本日未明、小織りあがひき逃げ事故に遭い、現在警察で現場検証中です。幸い大きな怪我はありませんが、打撲の可能性があるため、本人の判断によりライブ出演を見合わせる場合がございます。ご理解のほど、よろしくお願いいたします」と発表。

続いての投稿で小織の近影を投稿し「小織りあは軽症ですが多少の違和感があり病院で診察中です。同席の月埜みみが逃走車両の写真を撮影し特定しましたが加害者に認知がなく"当て逃げ"として扱われるようです。今後は警察・保険会社と対応を進めていきます」と報告した。

また、小織のアカウントでは「めちゃ元気なのですが、段々身体の痛みが増していて検査してます 皆のコールが聞けてお顔みれて元気出ました、北海道ありがとうございました」とファンへ感謝を伝えた。

さらに小織は「正直怖すぎて涙止まらなかったので、ネタに昇華してもらった方が助かります!!おじいちゃん運転手は左右見てね!?」と注意喚起を行った。

この投稿にファンからは「ほんとお大事にしてください」「マジで免許返納ですね」「無理はしないでね 心配でネタに出来ない」「当て逃げ許せんな」とコメントが寄せられている。