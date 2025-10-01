経済学者の成田悠輔氏（39）が1日、東京ビッグサイトで行われた、日本メガネベストドレッサー賞2025に登場した。

右は丸、左は四角と左右で形が異なるフレームのメガネがトレードマークである。

経済界部門での受賞を受けて「ありがとうございます。今日の会は何の会かと聞いたら『（政界部門で受賞の）石破総理が辞任するのをお祝いする会』と風のうわさで聞いた。総理が（今日）いらっしゃらないと。安心しています」と冗談交じりに鋭いコメントがさく裂。式の最後にギリギリで間に合った石破茂首相が登場した際には、驚いた顔と苦笑いを見せていた。

続けて「メガネというのは救い」と切り出した。「私事ですが目の悪さには自信がありまして、裸眼だと0.01。そんな人間は太古だとあっという間に死んでしまっていたんじゃないか。今生きているのはメガネのおかげかなと大げさながら思う次第です」とメガネへの思いを語った。

メガネのことを「放っておいたら弾かれてしまうようなものを包摂し、包み込むようなもの」と表現。世界で起きている外国人差別などにも触れて「今の社会に求められているのは、そういうメガネの精神なのかな」と話した。