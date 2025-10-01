特産品が楽しめると思う「北海道の道の駅」ランキング！ 「知床・らうす」を抑えた1位は？【2025調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「特産品が楽しめると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「特産品が楽しめると思う北海道の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「世界遺産・知床の玄関口に位置し、羅臼昆布・ウニ・ホッケ・鮭など、海産物の宝庫」（50代女性／東京都）、「一夜干しの魚が特産品で美味しいです」（40代女性／広島県）、「施設が大きいのがまず楽しめるし、お土産の種類が豊富なのが楽しめると思いました」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「海産物が豊富で牡蠣などの名物がその場で味わえるから」（50代女性／兵庫県）、「地元牡蠣を使った加工品や、海鮮グルメも併設の市場で味わえる」（50代男性／神奈川県）、「厚岸でした味わえない厚岸特産のウィスキーもあり、食べて、飲んで最高の道の駅です」（60代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「ソフトクリームがおいしい」（30代女性／埼玉県）、「新鮮な魚介類、望来豚というブランド豚の豚まんなどがあります」（50代女性／広島県）、「階の展望フロアから眺める夕日はとてもロマンチックですし、厚田産の十割そばや季節のテイクアウトで食欲も満たされます」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
