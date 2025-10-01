救急隊員がマイナ保険証を活用し患者のかかりつけの医療機関や、薬などの情報を確認する「マイナ救急」の運用が1日から県内でも始まりました。「マイナ救急」の運用で、搬送先の迅速な選定などが期待されています。



（救急隊員）

「あなたのマイナンバーカードを使って、薬の情報や医療の情報を拝見したいのでマイナンバーカードを貸してください」





1日から全国で運用が始まった「マイナ救急」が県内でも始まりました。マイナ救急とは救急隊員が患者を搬送する際、患者が「マイナンバーカード」に保険証を登録した「マイナ保険証」を見せることで、かかりつけの医療機関や病歴、服用している薬などの医療情報を救急隊員が把握できるというものです。情報を閲覧するには患者本人か家族の同意が必要で、マイナ保険証を専用の端末で読みとりタブレットで情報が確認できます。（救急隊員）「傷病者の方の名前、生年月日、住所、病院の通院歴、薬の情報を見させていただきます」（霧島市消防局警防課・小茺竜一係長）「傷病者の方の苦痛の軽減が図られることと、救急隊が傷病者の方の正確な情報を把握することにより病院選定がスムーズに行えることが目的」患者の意識がない場合でも、医療情報を救急隊員が確認できるため、迅速な搬送先の選定などが期待されています。（霧島市消防局警防課・小茺竜一係長）「マイナ救急を活用する上では、マイナンバーカードと保険証をひも付けしていただく必要があります。もしもの時の際に備えて所持していただくということも大事になってきます。登録をよろしくお願いします」1日から始まった「マイナ救急」。その効果を検証しながら2026年度から本格的に運用されるということです。