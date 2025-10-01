大谷がポストシーズン初の1試合2本塁打をマーク

【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で出場し、初回の第1打席に続き、6回の第4打席でこの試合2本目の本塁打を放った。ポストシーズン初の1試合2発は、対戦相手ではない番記者までもがSNSで反応するほど強烈なインパクトを残した。

6回2死一塁で迎えた第4打席、大谷はフィリップスの138キロ変化球を捉えると打球は右翼席へ。打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）、角度34度の特大アーチに本拠地は歓声に包まれた。

2本目が飛び出した直後、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のツインズ番アーロン・グリーマン記者は、自身のX（旧ツイッター）で「ショウヘイ・オオタニが史上最高の野球選手だと、私は心の底から思っている。（大谷に）迫る程の相手が特にいるわけではないと、増々確信している」と投稿し大谷の活躍を称えた。

グリーマン記者は9月23日（同24日）、大谷が敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季14試合目の先発登板した際にも「53本塁打している選手がこんな活躍もしてしまうことに、私が慣れることはないと思う」と称賛の声を投稿していた。大谷の投打二刀流の活躍は、担当球団でなくても、メジャーを取材する記者の心を虜にしているようだ。（Full-Count編集部）