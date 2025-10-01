ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤«¤é17Ç¯...à¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçÊªÇÐÍ¥á¤È¤Î´¶Æ°2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÅÁÀâ¤Î2¿Í¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è³¦¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´¶Æ°¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¸µWWE¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â²Ô¤¤¤ÀÇÐÍ¥¡×1°Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó(53)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ°æ·Å(38)¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡¢UFC¤äPRIDE¤Ç³èÌö¤·¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë±Ç²è¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤Ë¡¢¥¨¥ó¥»¥ó°æ¾åÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅÁÀâ¤Î2¿Í¡×¡ÖÁá¤¯´Ñ¤¿¤¤!¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö1¿Í¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ÎÁ´ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯ÍÍ!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï2006Ç¯½é½Ð¾ì¤·¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç19ºÐ4¥«·î¤ÎºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¡£08Ç¯¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íÄ¶µé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤ÎºÇ½ÅÎÌµéºÇÇ¯¾¯²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¥×¥íÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÀï¶Ë¡×¡ÖK-1¡×¡ÖRIZIN¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢24Ç¯3·î¤Ë¥×¥í³ÊÆ®²È¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£