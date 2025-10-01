山形市できょう、水産物を中心とした食品を集めた展示会が開かれました。今年は、日本海側のマグロが注目のようです。

【写真を見る】今年の注目は日本海側のマグロ！ 東北や県内中心に全国の水産物など集めた展示会 様々な食のアイデアの出会いの場に！（山形市）

東北産の新鮮な水産物に庄内浜で獲れた魚の加工品。

山形市できょう行われたのは、東北や県内を中心に、全国の水産物などをあつめた総合展示会です。

会場には２００社を超える業者のブースが並び、県の内外から訪れた企業の仕入れ担当者などが味を確かめていました。





株式会社 山形丸魚 堀江幸夫 水産統括部長「様々な来場者の方がいらっしゃいますので、その方々と、地元の生産者も含め、手をつないで色んなものをつくっていったり、販売していただけたらなと」

■今年は暑く水産関係にも影響が...

暑かった今年。海水温も上昇したということで、水産関係にも影響が出ていました。



大塚美咲アナウンサー「今年は、夏の暑さの影響などで、ホタテの漁獲量が少なかったということで、イタヤガイや、タイラギガイなど、他の水産物を代用して様々な工夫がされています」

こちらのサーモンの上にのせられているのも、イタヤガイ。ホタテの代用品として多く出回っています。一方で…

■マグロが豊漁！

大塚美咲アナウンサー「今年の夏は、マグロが豊漁だったということで、これからの時期、マグロの加工品にも注目です」

今年は、えさであるイカを求めてマグロが北上してきたため、日本海側での漁獲量が例年のおよそ倍になりました。味や大きさも、上々だということです。

庄内浜で水揚げされた県自慢の本マグロを、試食させていただきました！

大塚美咲アナウンサー「脂がたっぷりのっていて、身がとろっとしていて本当においしいです！」

■需要高まるご当地サーモン！

また、近年は輸入もののサーモンが高騰していることなどから、国産ものにも注目が集まっています。

県のご当地サーモン、ニジサクラの需要が高まっていて、いま、急ピッチで養殖が行われているということです。

会場には、食品会社だけでなく、県内の高校生たちが考案した水産物のレシピや加工品も紹介され、様々な食のアイデアの出会いの場となりました。

株式会社 山形丸魚 堀江幸夫 水産統括部長「（山形は）日本海側なので、流通面でも苦労する部分がありますが、山形から全国へ発信してまた、全国から山形へ発信していただく場と考えている」

展示会で生まれた交流は山形と全国の食の魅力を伝え、互いの食の広がりにつながっているようでした。