¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬1Æü¤ËTikTok¤ò¹¹¿·¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëCAR¡½TºÙË¦ÎÅË¡¤Î¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÌ¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Î¹â¶¶µÁ¹Ô¶µ¼ø¡Ê¾®»ù²Ê³Ø¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¸ø±×¤Î¤¿¤á¤Ë»äºâ¤ò´óÉÕ¤·¤¿¿Í¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ëº°¼úË«¾Ï¤ò¼õ¼õ¤±¤¿¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Î¤Û¤«¡¢ÅìÂç¤Ê¤ÉÁ´¹ñÂ¿¤¯¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Ø¤Î´óÉÕ¤òËèÇ¯²¯Ã±°Ì¤Ç½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¹ü¿ñ°Ü¿¢¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤Ä¼ê¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Ë¤âCAR¡½TºÙË¦¤òÅêÍ¿¤·¤Æ¤¹¤´¤¯Ì¿¤¬½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»Ù±ç¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¶µ¼ø¤ÏCAR¡½TºÙË¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤ÏÇò·ìÉÂ¤È°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¿Í¤·¤«¼£ÎÅ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¸Ç·Á¼ðáç¤Ç¤¢¤ë¿À·Ð²ê¼ð¤È¤«Ç¾¼ðáç¡¢¹üÆù¼ð¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¤¬¤ó¤Ë¤â³«È¯¤·¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´óÉÕ¤¬³«È¯¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤äÂ¾¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â»ØÆ³¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¹â¶¶¶µ¼ø¤Ï¡Ö´û¤Ë¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎCAR¡½TºÙË¦¤¬¼£ÎÅ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½½¿ô¿Í¤Î¿Í¤Ë¤âÅêÍ¿¤µ¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤â³«»Ï¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£