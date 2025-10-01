¡ÖÇã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×M-1½Ð¾ì¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤¬à·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëá¤Ç»¨»ï¤ËÅÐ¾ì¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Öº¸Â¦¤À¤±ÀÅÅÅµ¤¤Ä¤è¤¤¡©¡×
·ãÊÑ¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤
¡¡¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2020¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥´¤¬ÈäÏª¤·¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¤»þ·×¤òÉÕ¤±¤Æ·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ»¨»ï¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡¡10·î¹æ¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£Ì¡ºÍ¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥Þ¥¤¥¯¤ò¶´¤ó¤ÇÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö#¤¿¤±¤ë¤ÎÈ±·¿¤¬ÌµÂ¤ºî¤Î¶Ë¤ß¡×¡Ö#¸ç¶õ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡¢ÁêÊý¤Î¤¿¤±¤ë¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÈ±·¿¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤ÎÈ±·¿2ÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Öº¸Â¦¤À¤±ÀÅÅÅµ¤¤Ä¤è¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£