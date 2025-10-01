今年6月から地震が相次いでいるトカラ列島を応援しようと、鹿児島市で「トカラフェア」が始まりました。トカラ列島の食材をふんだんに使った定食を楽しむことができます。



鹿児島市の山形屋で始まった「トカラフェア」。トカラ列島近海では、今年6月から地震が相次ぎ、十島村の悪石島では、最も大きな震度6弱の揺れを観測しました。



地震で打撃を受けた島の生産者を応援しようと、山形屋食堂で提供されるのが「トカラ定食」！中之島のトビウオの天ぷらに…宝島の塩を使ったおにぎり！悪石島でとれた大名たけのこの煮物も！悪石島でとれたカツオのたたきに、トカラ列島固有の「笑香みかん」を使ったポン酢をあわせた一品をいただきました。





（横山あさみアナウンサー）「やわらかい。旨味がすごく凝縮されていて香ばしさもある。そこにポン酢の酸味とミカンの酸味ふわっと香る」リポーターで「トカラPR大使」を務める田上 真澄さんもPRに駆け付けました。（客）「去年トカラ列島マラソンに出て、その思い出がすごく刻み込まれていた。応援の気持ちもあってこれをきょういただいた」（客）「おいしさでいっぱいだった。大変でしょうけどとにかく元気で明るく過ごしてほしい」（宝島に住んでいた人）「その時の風とかにおいとかすごい思い出して懐かしかった」十島村の久保 源一郎村長も。（十島村・久保源一郎村長）「いろんな食材を引き出すような形で調理してもらって、嬉しく思う」島の美味しいものを贅沢に盛り込んだ定食に、箸が止まりません。これまでのことを思い、感極まった様子でした。（十島村・久保源一郎村長）「いろいろ災害の時は援助をいただいたから、島の住民にかわって、（島は）頑張っていますとPRになると思っている。本当、おいしい。皆さんぜひ来てください」トカラ定食は一日限定30食。（トカラPR大使・田上真澄さん）「完売しました、嬉しい」初日の1日は、正午前には完売しました。（レストランルドーム・鹿島匡人料理長）「皆さんが笑顔になってもらえたら島の方たちも一番喜ぶと思うので、ぜひみんなで楽しく食べてもらえたらすごく嬉しい」山形屋の地下では、トカラ列島の食材を使った限定スイーツも販売されていて、今月31日までの期間中、様々なイベントが行われるということです。