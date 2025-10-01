●「男心(女心)と秋の空」…秋は空の表情が移ろいやすい季節

●偏西風に乗って高気圧、低気圧が足早に移動

●大陸から低気圧が接近 あす2日(木)は日ざしは午前中心 金曜～週末はぐずつく

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





10月のスタートは「秋晴れ」の一日に…朝と昼との寒暖差は大きかったものの、秋らしく空気はさわやかな陽気となりました。



ところで、そんな秋には「男心(女心)と秋の空」という天気ことわざがあります。秋の空が晴れたり、ぐずついたり、変わりやすい様子に、人の心が移ろいやすいことを例えている言葉です。





秋の空が移ろいやすいのは、夏の間は南の高気圧が強く、ずっと北に追いやられていた上空を吹く強い西風「偏西風」と呼ばれるものが、秋になって南に下りてきて日本付近の上空を流れるようになるためで、その風に乗って高気圧や低気圧が足早に日本付近を通過するので、早いテンポで天気が変わりやすくなります。



なお、きょう1日(水)は、県内付近では秋の空気を持つ高気圧に覆われましたが、西からは次の低気圧や前線の雲が現れつつあります。





あす2日(木)は昼過ぎ頃まではおおむね晴天が続くものの、その後、ゆっくりと天気下り坂。3日(金)の午後から天気が崩れ始め、週末も土曜日中心にまだ雨が残りやすい、と見込まれます。しかし来週は再び天気回復、という感じで、空模様は周期的に変わりそうです。



ひとまず、お洗濯などは、あす2日(木)でひと区切りとなる日ざしを、大事に活用していきたいものです。





あす2日(木)は昼過ぎ頃にかけては日ざし十分ですが、夕方以降は曇り空となる見込み。まだ天気の大きな崩れはありませんが、大きな物のお洗濯など日ざしがタップリ必要な作業は、早めに取り掛かったほうが良いでしょう。引き続き寒暖差の大きな一日で、朝は16～18度くらいの所が多く、日中の気温は28度前後から山口市内は30度に届く真夏日の可能性があります。





フィリピンの東の海上で発生した熱帯低気圧が、今後、台風に発達する可能性がある、という情報を気象庁が発表しています。ただし日本列島には大きな影響はなく、フィリピン～大陸方面に進む見通しです。





山口県内は金曜日から週末にかけて、西から近づく前線や低気圧の影響でスッキリしない空模様に。特に金曜日の午後から土曜日昼前後を中心に雨傘の出番が度々ある、とみています。

来週は天気は持ち直してくるものの、少し南の夏の空気が勢力を盛り返す気配で、10月にしては少々蒸し暑く感じる日が多くなりそうです。季節の歩みは、また少々足踏み状態となるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

